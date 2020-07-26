Essex High School recently announced its list of students who made their way to the Honor Roll for the third quarter of the 2019-20 academic year. Students must post a grade of B or higher in every class in order to achieve the laurel.
12th Grade
- Abdulsalam, Tabarik Alaa
- Appenzeller, Kirsten Lee
- Arcovitch, Grace Anne
- Austin, Oliver Edward
- Barrett, Matthew John
- Barwin, Willem Ryker
- Bearman, Roman Dominick
- Beckage, Maegan Elise
- Bemis, Emma Waverley
- Benoit, Mary Anne
- Blanchard, Morgan J.
- Blatt, Emma Elizabeth
- Boerger, Nolan Edward
- Bosley, Nicholas Norman
- Botala, Rachel Sarah
- Bradshaw, Aiden Elizabeth
- Bushey, Evony Storm
- Byrne, Brendyn J.
- Chadwick, Emma Catherine
- Chagnon, Clara Jane
- Chisholm, Liam P.
- Cleveland, Moses Coltrane
- Connelly, Nathanyel Duprey
- Crock, Jacob S.
- Cummings, Jaron Kevin
- Dahanayaka, Jihan Benuka
- Davis, Lillian Katherine
- Deming, Nathan Matthew
- Dewyea, Alexis Cathryn
- Dragoo, Jack W
- Emery, Claire Maguire
- Evans, Ethan Andrew
- Farmer, Catherine Mary
- Field, Kathryn Rose
- Finnegan, Mary Margaret
- Fitzgerald, Riley Elizabeth
- Frisbie, Ella Marie
- Giummo, Ryann Jennison
- Goodrich, Tessa Marie
- Goodrow, James Ernest
- Gordon, Paul
- Grace, Sage
- Harnish, Alexandra Grace
- Hemenway, Dawson Anne
- Hoover, Burke Terhune
- Hoy, Isaac Foster
- Hurlburt, Logan Jade
- Irick, Richard F
- Irish, Keelin Paige
- Keenan, Kiara Patricia
- Kirsch, Abigail Brooke
- Kolar, Matthew Garst
- Lacross, Emma Maribelle
- Laverty, Richard Valere
- Legg, Emma Grace
- Lesny, Ella Christine
- Lubas, Annalise Rose
- Lubas, Emily Elisabeth
- Lyon, Noelle Elizabeth
- MacGillivray, Oliver Tanner
- Mager, Isabel Faria
- Marckres, Morgan Elizabeth
- Martell, Elizabeth J
- Matthews, Grace Elizabeth
- McClintock, Celia Viola
- McCuin, Morgan Mary
- Mejia, Aidan Bair
- Mendes, Nicholas George
- Merchant, Lillian Rose
- Messier, Spencer Joseph
- Meunier, Luke Matthew
- Michaelides, Alessandra Maria
- Mitchell, Elizabeth Ann
- Morgan, Patrick James
- Moss, Hannah Faith
- Newman, Sophia Faith
- O'Connell, Lily Mae
- Palmer, Jordan Jeffery
- Parent, Regan Elizabeth
- Park, Hyojin
- Phillippo, Samuel Walker
- Rainville, Matthew Joseph
- Ray, Tyler C.
- Rickert, Daniel James
- Riester, Drew Benjamin
- Shortsleeve, Emily Margaret
- Spina, Madison Forbes
- Suratt, William Kennedy
- Suren, Destina Chi
- Thompson, Riley Noble
- Thompson, Sidney Alicia
- Weimer, Corinne A
- Whitney, Emma K
- Williams, Luke Anthony
- Wilson, Elizabeth Mary
- Wu, Henry Haihan
- Wu, Nathan Haina
- Yandow, Rachel Theresa
- Yates, Skye Elizabeth
11th Grade
- Alden, Luke S
- Allard, Grace Luping
- Allen, Logan DeWolfe
- Ardren, Molly J
- Baty, Keegan Grey
- Beckett, Colin M
- Boudreau, Cassie Marie
- Boudreaux, Emma Mae
- Boutin, Kayla Melissa
- Brooks, Abigail Jo
- Brown, Rachel Katherine
- Bruyns, Katie J
- Cannizzaro, Jack A
- Cannizzaro, Nora R
- Carter, Lisa Taki
- Chan, Rachel Lee
- Chapman, Kaitlin T
- Chase, Abby L
- Chen, Jessy
- Clark, Ryan C
- Coe, Rachael E
- Colteryahn, Carolyn Grace
- Cooledge, Owen Scott-Michael
- Couture, William P
- Cronin, Reece William
- Davis, Christopher J
- Del Trecco, Jeffrey A
- Deming, Adeline Gail
- DiGangi, Stefan L
- Dilldine, Shea'na Marie
- Dong, Cindy
- Drew, Madison Elizabeth
- Dy, Elliot A
- Fagnant, Amanda M
- Fontaine, Brooke Mackenzie
- Forcier, Sophia Rosalind
- Garza, Pauline Sarah
- Gerg, Tunmay Kumar
- Gibbs, Hannah Riley
- Ginnett, Megan Elaine
- Giuliani, Jack B
- Hanna, Jason A
- Harrington, Aiden C
- Harris, Lazaria Ceborah
- Harrison, Delaney Nicole
- Heins, Samuel Thomas
- Herrin, Patrick Russell
- Himes, Courtney G
- Himes, Hannah R
- Holm-Brown, Anders McGhee
- Hughes, Ella Jane
- Jean, Halle D
- Jewell, Tatum Erin
- Johnson, Abigail Grace
- Katsnelson, Alexander
- Kinaman, Allyson J
- Knickerbocker, David Jerry
- Knowles, Claire C.G.
- Knox, Markus Phineas
- Konnanur, Nidhi
- Krishna, Mythili V
- Lamell, Wyatt M
- Larson, Ella M
- Lasserre, Vivek M
- Lee, Chaebin
- Lu, Eric Jiazhi
- Lucia, Riley T
- Lyon, Amanda R
- MacEsker, Katelyn M
- Maher, Joseph Campbell
- Marcotte, Kiera Nicole
- McGeary, Caitlin R
- McKivergan, Christina M
- Mitra, Souma Srishti
- Monge Orozco, Sergio
- Morway, Hannah Elizabeth
- Moyer, Celeste Kay
- Murphy, Kaighan Shea
- Noel, Erin G
- Noyes, Olivia Belle
- Page, Liberty D
- Parks, Grace C
- Ploof, Faith E
- Pradhan, Suman
- Preston, Natalie M
- Price, Samuel
- Puleo, Matthew Joseph
- Redmond, Liam C
- Renaud, Lucy J
- Reyome, Sydney Elizabeth
- Robbins, Abigail Taft
- Rose, Jessica S
- Sabourin, Anna Cecelia
- Sabourin, Emma Faith
- Santaniello, Tyler Antonio
- Schmalz, Zachary North
- Schmida, Gabriela J
- Sparks, Sarah Nicole
- Stammelman, Sydney Nicole
- Stapleton, Walker J
- Stone, Grace B
- Sumner, Adaline E
- Swainbank, Hadley Rose
- Taylor, Nicholas Ryan
- Taylor, Sascha Carolyn
- Thorne, Ainsley Marie
- Tucker, Jackson D
- Verasamy, Jordan Elizabeth
- Viglucci, Cara V
- Walters, Naomi Ann
- Winer, Shayla Marjlie
- Wright, Kyra L
- Young, Owen Arthur
10th Grade
- Aboukhalil, Emo Lila
- Al-Janabi, Riyam Osamah
- Appenzeller, Cailey Lynn
- Bianchi, Francesca L
- Bombardier, Colin Michael
- Bostwick, Elijah Hume
- Burnett, Lillian Jane
- Chauvin, Elie Amadee
- Cleveland, Cooper G
- Cook, Grace A
- Cram, Tobey A
- Crock, Lila F
- DeGregorio, Makayla R
- Denison, Aran
- Denton, Thomas K
- Desautels, Maya Irene Bernosky
- Douglas, Katie E
- Douglas, Marlee Cecelia
- Dubuque, Paige C
- Duffy, Nicola C
- Eldredge, Lydia Justine
- Engard, Drew T
- Finn, Meghan Reilly
- Flanders, Sydney Paige
- Frisbie, Amelia G
- Ganguly, Anna Margaret
- Giummo, Kira Elizabeth
- Hall, Jacob Andrew
- Hamel, Loriane Audrey
- Harris, Isabella F
- Harris, Saige E
- Hayden, Hiro Suzuki
- Hertle, Elaina Rachel
- Hinds, Cecelia Donovan
- Holbrook, Faith Naomi
- Hsiang, Iris C
- Hull, Matthew Ray
- Hurne, Maria Lynn
- Jensen, Carlota G
- Joly, Isabella Catherine
- Kelly, Shannon Rosemary
- Khan, Fatima
- Kinney, Eleanor M
- Knight, Cora E
- Kolar, Abigail G
- Kornn, Jayde Marie
- Koval, River Xavier
- Lahmadi, Sarah
- Lane, Carleigh Elizabeth
- Larcom, Cade Armstrong
- Lee, Justin Junseo
- Legg, Fiona
- Liguori, Scott B
- Marquardt, Joel Matthew
- Mathiowetz, Alexis Deanna
- Mattos-Canedo, Irina Raquel
- McClintock, Mary Claire
- McCuin, Madison M
- McMahon, Natalie L
- Messier, Elizabeth Kate
- Moino, Madeleine Rose
- Monahan, Patrick W
- Monty, Allison J
- Newman, Ella G
- Nichols, Samuel Henry
- Nick, Aiden Michael
- Noel, Madeleine Elizabeth
- Nolin, Jasper Corvin
- Pay, Eli Collins
- Peterson, Cornelius A
- Pettingill, Anniella Victoria
- Piche, Riker J
- Price, Thomas Obiel
- Prim, Justin T
- Rabidoux, Avery Grace
- Rabidoux, Madison Ella
- Root, Walker Haskins
- Roylance, Caleb A
- Schekter, Lily Rose
- Schmigel, Hannah R
- Silva, Isabella Marjorie
- Smajovic, Kenan
- Smith, Margaret Sofia
- Stempek, Ashley Erin
- Stewart, Heidi Ellen
- Stowe, Naomi Ann
- Streeter, Clarity P
- Stubbs, Tate Joseph
- Sunderland, Jacob L
- Theriault, Owen P
- Thompson, Ella Margaret
- Toomey, Olivia Catherine
- Tupaj, Elizabeth Anne
- White, Cassidy Nolan
- White, Gabriel Rolland
- Williams, Thomas H
- Winter, Paige E
- Young, Makenna Rilee
9th Grade
- Abajian, Landon James Charles
- Adams, Katherine Alexis
- Angus, David James
- Ashe, Peyton Jennifer
- Austin, John P
- Bacon, Mia J
- Baker, Maisie E
- Beaupre, Britney Ann
- Bergeron, Abigail J
- Biederbeck, Cooper Philip
- Botala, Madison Louise
- Botala, Nevaeh Leigh
- Boudreaux, Sara Elizabeth
- Boutin, Ian Baitz
- Bright, Finn Eric
- Bruyns, Gillian E
- Byrne, Adowyn M
- Carmical, Kayla Carol
- Carmolli, Nina Renee
- Carter, Emily A
- Charbonneau, Zoey A
- Clark, Ashley E
- Colley, Catherine Elizabeth
- Colteryahn, Sarah Elisabeth
- Cooledge, Anna-Lise Adelaide
- Couture, Rylee Jaeden
- Cram-Hunt, Foster Bradley
- Daley, Roan Rosemary
- Daniels, Cassidy R
- Davis, Amelia J
- Davis, Carter Rocco
- Davis, Lona K
- Drapa, Molly Robin
- Drury, Paxton Hood Gilpatrick
- Dunn, Jocelyn Raina
- Epstein, Elisabeth K
- Forcier, Andrew Hemenway
- Forguites, Hope Marie
- Gerg, Tanisha
- Gernander, Ashleigh M
- Gilbert, Hannah Elizabeth
- Gilliam, Ingrid E D
- Giuliani, Samuel J
- Hankey, Darren Jude
- Henry, Gabrielle Jeanette
- Hodgson, Evan Eric
- Holm-Brown, Tekla Ruth
- Hood, Benjamin E
- Hopkins, Sophia Elizabeth
- Hoppe, Anna K
- Hosey-Lagoe, Samara M
- Howort, Eden Rebecca
- Jensen, Gabriela G
- Jewell, Kate Autumn
- Jewell, Keegan Anthony
- Jewell, Saige Mary
- Kanuparthi, Siddesh Reddy
- Kemerer, Eamon Teleen
- Kreiter, Noa Leah
- Ku, Calvin Zuyuan
- Lama, Yeshe Palmo
- Lawson, Amelia S
- Lee, Abigail Marie
- Lesny, Nathan R
- Libby, Breanna Maria
- Line, Dylan Olivia
- Lozier, Kyle Jeffrey
- Martinez, Daniel R
- Mazzella, Julianna N
- McIntyre, Kayla S
- McKee, Savannah NS
- McSweeney, Morgan Lynn
- Michaelides, Darrian P
- Miklus, Luke W
- Miller, Raina Grace
- Mitchell, Corinne L
- Mitra, Shankha Shubhro
- Murdough, Tucker C
- Murphy, Molly Kate
- Nicholson, Sadie E
- Noyes, Alexandria Elizabeth
- Orvis, Elizabeth K
- Parisi, Bella G
- Peake, Benjamin D
- Powell, Noah R.
- Pringle Corcoran, Anna Elaine
- Quintin, Ellie M
- Reno, Alexis C
- Riggen, Elliot G
- Rizvanov, Anthony Felix
- Robbins, Tanner Jeffery
- Robinson, Eli Rice
- Robinson, Owen S
- Rovnak, Paige E
- Sealy-Gosselin, Isabella L
- Shea, Molly Vanette
- Shepherd, Anneka Dare Holland
- Shoop, Melody Marley
- Sibold, Benjamin James
- Smith, Abigale L
- Smith, Stella Rock
- Spagnuolo-Chawla, Gabrielle Prem
- Spooner, Ava G
- Stevens, Emily C
- Stimson, Scarlet R
- Stokes, Kieran M
- Upchurch, Aura I
- Walters, Ethan James
- Weidman, Ella Hope
- Weimer, Ellie C
- Whitney, Rosalina Orellana
- Wiegand, Celia
- Wolfe, Margaret Claire
- Wong, Lily
- Wood, Jacob T
- Yao, Jiayi