Letter to the Editor: EHS senior reflects on endings, lasts

Essex High School.

 File photo

Essex High School recently announced its list of students who made their way to the Honor Roll for the third quarter of the 2019-20 academic year. Students must post a grade of B or higher in every class in order to achieve the laurel.

12th Grade

  • Abdulsalam, Tabarik Alaa
  • Appenzeller, Kirsten Lee
  • Arcovitch, Grace Anne
  • Austin, Oliver Edward
  • Barrett, Matthew John
  • Barwin, Willem Ryker
  • Bearman, Roman Dominick
  • Beckage, Maegan Elise
  • Bemis, Emma Waverley
  • Benoit, Mary Anne
  • Blanchard, Morgan J.
  • Blatt, Emma Elizabeth
  • Boerger, Nolan Edward
  • Bosley, Nicholas Norman
  • Botala, Rachel Sarah
  • Bradshaw, Aiden Elizabeth
  • Bushey, Evony Storm
  • Byrne, Brendyn J.
  • Chadwick, Emma Catherine
  • Chagnon, Clara Jane
  • Chisholm, Liam P.
  • Cleveland, Moses Coltrane
  • Connelly, Nathanyel Duprey
  • Crock, Jacob S.
  • Cummings, Jaron Kevin
  • Dahanayaka, Jihan Benuka
  • Davis, Lillian Katherine
  • Deming, Nathan Matthew
  • Dewyea, Alexis Cathryn
  • Dragoo, Jack W
  • Emery, Claire Maguire
  • Evans, Ethan Andrew
  • Farmer, Catherine Mary
  • Field, Kathryn Rose
  • Finnegan, Mary Margaret
  • Fitzgerald, Riley Elizabeth
  • Frisbie, Ella Marie
  • Giummo, Ryann Jennison
  • Goodrich, Tessa Marie
  • Goodrow, James Ernest
  • Gordon, Paul
  • Grace, Sage
  • Harnish, Alexandra Grace
  • Hemenway, Dawson Anne
  • Hoover, Burke Terhune
  • Hoy, Isaac Foster
  • Hurlburt, Logan Jade
  • Irick, Richard F
  • Irish, Keelin Paige
  • Keenan, Kiara Patricia
  • Kirsch, Abigail Brooke
  • Kolar, Matthew Garst
  • Lacross, Emma Maribelle
  • Laverty, Richard Valere
  • Legg, Emma Grace
  • Lesny, Ella Christine
  • Lubas, Annalise Rose
  • Lubas, Emily Elisabeth
  • Lyon, Noelle Elizabeth
  • MacGillivray, Oliver Tanner
  • Mager, Isabel Faria
  • Marckres, Morgan Elizabeth
  • Martell, Elizabeth J
  • Matthews, Grace Elizabeth
  • McClintock, Celia Viola
  • McCuin, Morgan Mary
  • Mejia, Aidan Bair
  • Mendes, Nicholas George
  • Merchant, Lillian Rose
  • Messier, Spencer Joseph
  • Meunier, Luke Matthew
  • Michaelides, Alessandra Maria
  • Mitchell, Elizabeth Ann
  • Morgan, Patrick James
  • Moss, Hannah Faith
  • Newman, Sophia Faith
  • O'Connell, Lily Mae
  • Palmer, Jordan Jeffery
  • Parent, Regan Elizabeth
  • Park, Hyojin
  • Phillippo, Samuel Walker
  • Rainville, Matthew Joseph
  • Ray, Tyler C.
  • Rickert, Daniel James
  • Riester, Drew Benjamin
  • Shortsleeve, Emily Margaret
  • Spina, Madison Forbes
  • Suratt, William Kennedy
  • Suren, Destina Chi
  • Thompson, Riley Noble
  • Thompson, Sidney Alicia
  • Weimer, Corinne A
  • Whitney, Emma K
  • Williams, Luke Anthony
  • Wilson, Elizabeth Mary
  • Wu, Henry Haihan
  • Wu, Nathan Haina
  • Yandow, Rachel Theresa
  • Yates, Skye Elizabeth

11th Grade

  • Alden, Luke S
  • Allard, Grace Luping
  • Allen, Logan DeWolfe
  • Ardren, Molly J
  • Baty, Keegan Grey
  • Beckett, Colin M
  • Boudreau, Cassie Marie
  • Boudreaux, Emma Mae
  • Boutin, Kayla Melissa
  • Brooks, Abigail Jo
  • Brown, Rachel Katherine
  • Bruyns, Katie J
  • Cannizzaro, Jack A
  • Cannizzaro, Nora R
  • Carter, Lisa Taki
  • Chan, Rachel Lee
  • Chapman, Kaitlin T
  • Chase, Abby L
  • Chen, Jessy
  • Clark, Ryan C
  • Coe, Rachael E
  • Colteryahn, Carolyn Grace
  • Cooledge, Owen Scott-Michael
  • Couture, William P
  • Cronin, Reece William
  • Davis, Christopher J
  • Del Trecco, Jeffrey A
  • Deming, Adeline Gail
  • DiGangi, Stefan L
  • Dilldine, Shea'na Marie
  • Dong, Cindy
  • Drew, Madison Elizabeth
  • Dy, Elliot A
  • Fagnant, Amanda M
  • Fontaine, Brooke Mackenzie
  • Forcier, Sophia Rosalind
  • Garza, Pauline Sarah
  • Gerg, Tunmay Kumar
  • Gibbs, Hannah Riley
  • Ginnett, Megan Elaine
  • Giuliani, Jack B
  • Hanna, Jason A
  • Harrington, Aiden C
  • Harris, Lazaria Ceborah
  • Harrison, Delaney Nicole
  • Heins, Samuel Thomas
  • Herrin, Patrick Russell
  • Himes, Courtney G
  • Himes, Hannah R
  • Holm-Brown, Anders McGhee
  • Hughes, Ella Jane
  • Jean, Halle D
  • Jewell, Tatum Erin
  • Johnson, Abigail Grace
  • Katsnelson, Alexander
  • Kinaman, Allyson J
  • Knickerbocker, David Jerry
  • Knowles, Claire C.G.
  • Knox, Markus Phineas
  • Konnanur, Nidhi
  • Krishna, Mythili V
  • Lamell, Wyatt M
  • Larson, Ella M
  • Lasserre, Vivek M
  • Lee, Chaebin
  • Lu, Eric Jiazhi
  • Lucia, Riley T
  • Lyon, Amanda R
  • MacEsker, Katelyn M
  • Maher, Joseph Campbell
  • Marcotte, Kiera Nicole
  • McGeary, Caitlin R
  • McKivergan, Christina M
  • Mitra, Souma Srishti
  • Monge Orozco, Sergio
  • Morway, Hannah Elizabeth
  • Moyer, Celeste Kay
  • Murphy, Kaighan Shea
  • Noel, Erin G
  • Noyes, Olivia Belle
  • Page, Liberty D
  • Parks, Grace C
  • Ploof, Faith E
  • Pradhan, Suman
  • Preston, Natalie M
  • Price, Samuel
  • Puleo, Matthew Joseph
  • Redmond, Liam C
  • Renaud, Lucy J
  • Reyome, Sydney Elizabeth
  • Robbins, Abigail Taft
  • Rose, Jessica S
  • Sabourin, Anna Cecelia
  • Sabourin, Emma Faith
  • Santaniello, Tyler Antonio
  • Schmalz, Zachary North
  • Schmida, Gabriela J
  • Sparks, Sarah Nicole
  • Stammelman, Sydney Nicole
  • Stapleton, Walker J
  • Stone, Grace B
  • Sumner, Adaline E
  • Swainbank, Hadley Rose
  • Taylor, Nicholas Ryan
  • Taylor, Sascha Carolyn
  • Thorne, Ainsley Marie
  • Tucker, Jackson D
  • Verasamy, Jordan Elizabeth
  • Viglucci, Cara V
  • Walters, Naomi Ann
  • Winer, Shayla Marjlie
  • Wright, Kyra L
  • Young, Owen Arthur

10th Grade

  • Aboukhalil, Emo Lila
  • Al-Janabi, Riyam Osamah
  • Appenzeller, Cailey Lynn
  • Bianchi, Francesca L
  • Bombardier, Colin Michael
  • Bostwick, Elijah Hume
  • Burnett, Lillian Jane
  • Chauvin, Elie Amadee
  • Cleveland, Cooper G
  • Cook, Grace A
  • Cram, Tobey A
  • Crock, Lila F
  • DeGregorio, Makayla R
  • Denison, Aran
  • Denton, Thomas K
  • Desautels, Maya Irene Bernosky
  • Douglas, Katie E
  • Douglas, Marlee Cecelia
  • Dubuque, Paige C
  • Duffy, Nicola C
  • Eldredge, Lydia Justine
  • Engard, Drew T
  • Finn, Meghan Reilly
  • Flanders, Sydney Paige
  • Frisbie, Amelia G
  • Ganguly, Anna Margaret
  • Giummo, Kira Elizabeth
  • Hall, Jacob Andrew
  • Hamel, Loriane Audrey
  • Harris, Isabella F
  • Harris, Saige E
  • Hayden, Hiro Suzuki
  • Hertle, Elaina Rachel
  • Hinds, Cecelia Donovan
  • Holbrook, Faith Naomi
  • Hsiang, Iris C
  • Hull, Matthew Ray
  • Hurne, Maria Lynn
  • Jensen, Carlota G
  • Joly, Isabella Catherine
  • Kelly, Shannon Rosemary
  • Khan, Fatima
  • Kinney, Eleanor M
  • Knight, Cora E
  • Kolar, Abigail G
  • Kornn, Jayde Marie
  • Koval, River Xavier
  • Lahmadi, Sarah
  • Lane, Carleigh Elizabeth
  • Larcom, Cade Armstrong
  • Lee, Justin Junseo
  • Legg, Fiona
  • Liguori, Scott B
  • Marquardt, Joel Matthew
  • Mathiowetz, Alexis Deanna
  • Mattos-Canedo, Irina Raquel
  • McClintock, Mary Claire
  • McCuin, Madison M
  • McMahon, Natalie L
  • Messier, Elizabeth Kate
  • Moino, Madeleine Rose
  • Monahan, Patrick W
  • Monty, Allison J
  • Newman, Ella G
  • Nichols, Samuel Henry
  • Nick, Aiden Michael
  • Noel, Madeleine Elizabeth
  • Nolin, Jasper Corvin
  • Pay, Eli Collins
  • Peterson, Cornelius A
  • Pettingill, Anniella Victoria
  • Piche, Riker J
  • Price, Thomas Obiel
  • Prim, Justin T
  • Rabidoux, Avery Grace
  • Rabidoux, Madison Ella
  • Root, Walker Haskins
  • Roylance, Caleb A
  • Schekter, Lily Rose
  • Schmigel, Hannah R
  • Silva, Isabella Marjorie
  • Smajovic, Kenan
  • Smith, Margaret Sofia
  • Stempek, Ashley Erin
  • Stewart, Heidi Ellen
  • Stowe, Naomi Ann
  • Streeter, Clarity P
  • Stubbs, Tate Joseph
  • Sunderland, Jacob L
  • Theriault, Owen P
  • Thompson, Ella Margaret
  • Toomey, Olivia Catherine
  • Tupaj, Elizabeth Anne
  • White, Cassidy Nolan
  • White, Gabriel Rolland
  • Williams, Thomas H
  • Winter, Paige E
  • Young, Makenna Rilee

9th Grade

  • Abajian, Landon James Charles
  • Adams, Katherine Alexis
  • Angus, David James
  • Ashe, Peyton Jennifer
  • Austin, John P
  • Bacon, Mia J
  • Baker, Maisie E
  • Beaupre, Britney Ann
  • Bergeron, Abigail J
  • Biederbeck, Cooper Philip
  • Botala, Madison Louise
  • Botala, Nevaeh Leigh
  • Boudreaux, Sara Elizabeth
  • Boutin, Ian Baitz
  • Bright, Finn Eric
  • Bruyns, Gillian E
  • Byrne, Adowyn M
  • Carmical, Kayla Carol
  • Carmolli, Nina Renee
  • Carter, Emily A
  • Charbonneau, Zoey A
  • Clark, Ashley E
  • Colley, Catherine Elizabeth
  • Colteryahn, Sarah Elisabeth
  • Cooledge, Anna-Lise Adelaide
  • Couture, Rylee Jaeden
  • Cram-Hunt, Foster Bradley
  • Daley, Roan Rosemary
  • Daniels, Cassidy R
  • Davis, Amelia J
  • Davis, Carter Rocco
  • Davis, Lona K
  • Drapa, Molly Robin
  • Drury, Paxton Hood Gilpatrick
  • Dunn, Jocelyn Raina
  • Epstein, Elisabeth K
  • Forcier, Andrew Hemenway
  • Forguites, Hope Marie
  • Gerg, Tanisha
  • Gernander, Ashleigh M
  • Gilbert, Hannah Elizabeth
  • Gilliam, Ingrid E D
  • Giuliani, Samuel J
  • Hankey, Darren Jude
  • Henry, Gabrielle Jeanette
  • Hodgson, Evan Eric
  • Holm-Brown, Tekla Ruth
  • Hood, Benjamin E
  • Hopkins, Sophia Elizabeth
  • Hoppe, Anna K
  • Hosey-Lagoe, Samara M
  • Howort, Eden Rebecca
  • Jensen, Gabriela G
  • Jewell, Kate Autumn
  • Jewell, Keegan Anthony
  • Jewell, Saige Mary
  • Kanuparthi, Siddesh Reddy
  • Kemerer, Eamon Teleen
  • Kreiter, Noa Leah
  • Ku, Calvin Zuyuan
  • Lama, Yeshe Palmo
  • Lawson, Amelia S
  • Lee, Abigail Marie
  • Lesny, Nathan R
  • Libby, Breanna Maria
  • Line, Dylan Olivia
  • Lozier, Kyle Jeffrey
  • Martinez, Daniel R
  • Mazzella, Julianna N
  • McIntyre, Kayla S
  • McKee, Savannah NS
  • McSweeney, Morgan Lynn
  • Michaelides, Darrian P
  • Miklus, Luke W
  • Miller, Raina Grace
  • Mitchell, Corinne L
  • Mitra, Shankha Shubhro
  • Murdough, Tucker C
  • Murphy, Molly Kate
  • Nicholson, Sadie E
  • Noyes, Alexandria Elizabeth
  • Orvis, Elizabeth K
  • Parisi, Bella G
  • Peake, Benjamin D
  • Powell, Noah R.
  • Pringle Corcoran, Anna Elaine
  • Quintin, Ellie M
  • Reno, Alexis C
  • Riggen, Elliot G
  • Rizvanov, Anthony Felix
  • Robbins, Tanner Jeffery
  • Robinson, Eli Rice
  • Robinson, Owen S
  • Rovnak, Paige E
  • Sealy-Gosselin, Isabella L
  • Shea, Molly Vanette
  • Shepherd, Anneka Dare Holland
  • Shoop, Melody Marley
  • Sibold, Benjamin James
  • Smith, Abigale L
  • Smith, Stella Rock
  • Spagnuolo-Chawla, Gabrielle Prem
  • Spooner, Ava G
  • Stevens, Emily C
  • Stimson, Scarlet R
  • Stokes, Kieran M
  • Upchurch, Aura I
  • Walters, Ethan James
  • Weidman, Ella Hope
  • Weimer, Ellie C
  • Whitney, Rosalina Orellana
  • Wiegand, Celia
  • Wolfe, Margaret Claire
  • Wong, Lily
  • Wood, Jacob T
  • Yao, Jiayi

Tags

Recommended for you