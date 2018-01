GRADE 6

Victoria Bergeron

Lily Chaplin

Bradyn Colburn

Aleta Deuso

Emma Elkins

Fisher Elwood

Benjamin Leffler

Devin Loiselle

Kellen Pilon

Dahlia Rico

Brandon Ritchie

Lillian Robtoy

Conner Stetson

Morgan Stimpson

GRADE 7

Cheyenne Aldrich

Carly Bennett

Olivia Bluto

Aydan Dash

Paige Johnson

Apple Maddox

Brianna Mansfield

Ryleigh Simmons

Hannah St. Cyr

Megan Vachon

GRADE 8

Ethan Jackson

Nathaniel Robtoy

This list of school honors was printed in the January 17, 2018 edition of the St. Albans Messenger